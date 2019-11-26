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«Рособоронэкспорт» за 19 лет продал на внешних рынках оружия на 165 миллиардов долларов

Предприятия «Рособоронэкспорта» за последние 19 лет продали на внешних рынках отечественного оружия на общую сумму свыше 165 млрд долларов. Всего же было заключено контрактов о поставках российской продукции соответствующего назначения на общую сумму порядка 230 млрд.

Об этом в беседе с журналистами агентства РИА Новости рассказал глава корпорации Александр Михеев, раскрывший детали относительно итогов деятельности крупнейшего экспортера отечественных вооружений. «В общей сложности за девятнадцать лет предприятиями ОПК страны на экспорт было поставлено техники и вооружений на сумму свыше 165 миллиардов долларов, чем и была обеспечена финансовая стабильность большинства предприятий российского ОПК. Более того, эти средства позволяли инвестировать в создание новых образцов вооружений и техники, а также проводить модернизацию производств», - подчеркнул Михеев.

Кроме того, как рассказал глава «Рособоронэкспорта», в течение того же периода отечественные предприятия подписали с импортерами контрактов, сумма которых достигает отметки в 230 млрд долларов США.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:06

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