«Рособоронэкспорт» за 19 лет продал на внешних рынках оружия на 165 миллиардов долларов





Об этом в беседе с журналистами агентства РИА Новости рассказал глава корпорации Александр Михеев, раскрывший детали относительно итогов деятельности крупнейшего экспортера отечественных вооружений. «В общей сложности за девятнадцать лет предприятиями ОПК страны на экспорт было поставлено техники и вооружений на сумму свыше 165 миллиардов долларов, чем и была обеспечена финансовая стабильность большинства предприятий российского ОПК. Более того, эти средства позволяли инвестировать в создание новых образцов вооружений и техники, а также проводить модернизацию производств», - подчеркнул Михеев.Кроме того, как рассказал глава «Рособоронэкспорта», в течение того же периода отечественные предприятия подписали с импортерами контрактов, сумма которых достигает отметки в 230 млрд долларов США.