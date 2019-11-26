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"АвтоВАЗ" собирается оплачивать рекламу только для Lada Vesta

В "АвтоВАЗе" предупреждают автодилеров России, что бренд собирается оплачивать рекламу в декабре только для Lada Vesta. Это связано с со стартом продаж этой перспективной модели на территории страны.

Возмещение расходов за декабрь на рекламную кампанию будет касаться только семейства автомобилей Lada Vesta. Об этом сообщает руководство производителя "АвтоВАЗ". По мнению маркетингового отдела бренда, такой подход позволит новинке завладеть рынком и обрести популярность среди автолюбителей. Кроме того, это поможет в разгрузке складов из-за предполагаемых высоких объемов реализации. Менеджеры дилеров называют решение необычным, поскольку отечественная компания ранее оплачивала рекламу лишь частично, но всех моделей.

Другой причиной представители "АвтоВАЗа" называют старт продаж Vesta с вариатором, на которую полагаются большие надежды. Комплектация также включает в себя 1,6-литровый двигатель мощностью в 113 л. с., стоимость которой оценивается в 737 тысяч рублей, а версия с механической КПП обойдется покупателю в 607 тысяч рублей. Что касается других линеек автомобилей, то в концерне уверены, что они не нуждаются в особенном продвижении. Все же, фирма не озвучивает точную сумму компенсации за декабрьскую рекламу из-за строгих условий коммерческого договора с автодилерами.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:18

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