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Стартовали продажи бюджетной копии Hyundai Santa Fe от Landwind

Компания Landwind, которая давно известна как производитель более доступных копий популярных автомобилей от известных марок, объявила о старте продаж очередной новинки. В этот раз покупателям будет предложен кроссовер Landwind Fengrong, который фактически является аналогом Hyundai Santa Fe.
Стартовали продажи бюджетной копии Hyundai Santa Fe от Landwind

Китайский кроссовер получил аналогичную оригиналу двухуровневую головную оптику и каскадный дизайн решетки радиатора. При этом его корма выполнена в собственном стиле. Стоит также отметить, что над дизайном внешности и салона Landwind Fengrong работали мастера из легендарного итальянского ателье GFG Style. Возможно именно такой подход и позволил превратить интерьер новинки в хороший по современным меркам салон. Внутри установлена цифровая панель приборов с огромным дисплеем мультимедийного комплекса. Причем, оба эти элемента визуально словно объединены в одно целое. Не менее стильно выглядят рулевое колесо и селектор коробки передач.

Под крышкой капота Landwind Fengrong установлен 1,5-литровый турбированный двигатель с мощностью 163 лошадиные силы. А вот в качестве трансмиссии в автомобиле может использоваться как 6-ступенчатая МКПП, так и 7-диапазонный преселективный «робот». Полноприводной комплектации у модели нет – привод только на переднюю ось.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:25

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