Стартовали продажи бюджетной копии Hyundai Santa Fe от Landwind
Компания Landwind, которая давно известна как производитель более доступных копий популярных автомобилей от известных марок, объявила о старте продаж очередной новинки. В этот раз покупателям будет предложен кроссовер Landwind Fengrong, который фактически является аналогом Hyundai Santa Fe.
Китайский кроссовер получил аналогичную оригиналу двухуровневую головную оптику и каскадный дизайн решетки радиатора. При этом его корма выполнена в собственном стиле. Стоит также отметить, что над дизайном внешности и салона Landwind Fengrong работали мастера из легендарного итальянского ателье GFG Style. Возможно именно такой подход и позволил превратить интерьер новинки в хороший по современным меркам салон. Внутри установлена цифровая панель приборов с огромным дисплеем мультимедийного комплекса. Причем, оба эти элемента визуально словно объединены в одно целое. Не менее стильно выглядят рулевое колесо и селектор коробки передач.
Под крышкой капота Landwind Fengrong установлен 1,5-литровый турбированный двигатель с мощностью 163 лошадиные силы. А вот в качестве трансмиссии в автомобиле может использоваться как 6-ступенчатая МКПП, так и 7-диапазонный преселективный «робот». Полноприводной комплектации у модели нет – привод только на переднюю ось.
Китайский кроссовер получил аналогичную оригиналу двухуровневую головную оптику и каскадный дизайн решетки радиатора. При этом его корма выполнена в собственном стиле. Стоит также отметить, что над дизайном внешности и салона Landwind Fengrong работали мастера из легендарного итальянского ателье GFG Style. Возможно именно такой подход и позволил превратить интерьер новинки в хороший по современным меркам салон. Внутри установлена цифровая панель приборов с огромным дисплеем мультимедийного комплекса. Причем, оба эти элемента визуально словно объединены в одно целое. Не менее стильно выглядят рулевое колесо и селектор коробки передач.
Под крышкой капота Landwind Fengrong установлен 1,5-литровый турбированный двигатель с мощностью 163 лошадиные силы. А вот в качестве трансмиссии в автомобиле может использоваться как 6-ступенчатая МКПП, так и 7-диапазонный преселективный «робот». Полноприводной комплектации у модели нет – привод только на переднюю ось.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:25