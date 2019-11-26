Назван лучший сухофрукт, который защитит от рака





В сушеных сливах, утверждают эксперты, содержится большое количество элементов, помогающих вырабатывать полезные кишечные бактерии – именно их наличие сводит риски развития рака толстой кишки к минимуму. Корме всего прочего, эти бактерии также останавливаются рост уже существующих злокачественных новообразований. Сообщается также, что в состав чернослива входят и не менее полезные фенольные соединения, которые выполняют функцию антиоксидантов и способны балансировать объем свободных радикалов.Подобные свойства чернослива позволяют поддерживать здоровое состояние кишечной микрофлоры, сводя риски развития онкологии практически к нулю.