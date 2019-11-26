Назван лучший сухофрукт, который защитит от рака
Специалисты из Техасского университета назвали лучший сухофрукт, который позволяют организму человека защититься от рака. К примеру, во избежание развития онкологических заболеваний толстой кишки, можно добавить в рацион питания сушеные сливы.
В сушеных сливах, утверждают эксперты, содержится большое количество элементов, помогающих вырабатывать полезные кишечные бактерии – именно их наличие сводит риски развития рака толстой кишки к минимуму. Корме всего прочего, эти бактерии также останавливаются рост уже существующих злокачественных новообразований. Сообщается также, что в состав чернослива входят и не менее полезные фенольные соединения, которые выполняют функцию антиоксидантов и способны балансировать объем свободных радикалов.
Подобные свойства чернослива позволяют поддерживать здоровое состояние кишечной микрофлоры, сводя риски развития онкологии практически к нулю.
В сушеных сливах, утверждают эксперты, содержится большое количество элементов, помогающих вырабатывать полезные кишечные бактерии – именно их наличие сводит риски развития рака толстой кишки к минимуму. Корме всего прочего, эти бактерии также останавливаются рост уже существующих злокачественных новообразований. Сообщается также, что в состав чернослива входят и не менее полезные фенольные соединения, которые выполняют функцию антиоксидантов и способны балансировать объем свободных радикалов.
Подобные свойства чернослива позволяют поддерживать здоровое состояние кишечной микрофлоры, сводя риски развития онкологии практически к нулю.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:22