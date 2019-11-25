Жена Лионеля Месси Антонелла Рокуццо показала на семейном видео игры отца с сыном
Антонелла Рокуццо, жена знаменитого футболиста Лионеля Месси, поделилась видео из семейного архива. Она показала, как спортсмен играет с младшим сыном Чиро.
Легендарного Лионеля Месси считают не только прекрасным футболистом, но и замечательным отцом. Вместе с супругой Антонеллой Рокуццо они воспитывают троих сыновей. Спортсмен старается как можно больше времени уделять семье, тем более самому младшему мальчику всего лишь год. На своей странице Instagram в формате Stopies жена Лионеля Месси поделилась с подписчиками видео на котором видно, как он умеет смешить младшего сына. Антонелла Рокуццо сумела снять момент, когда футболист перебрасывает бутылку, а малыш громко смеется.
Напомним, что пара вместе уже 10 лет. В 2012 году у них родился первенец Тьяго, в 2015-м - второй сын Лионеля Месси Матео. Официально отношения возлюбленные оформили в 2017 году, а церемония была в их родном городе Росарио. В 2018 году в марте у них родился третий сын Чиро.
Легендарного Лионеля Месси считают не только прекрасным футболистом, но и замечательным отцом. Вместе с супругой Антонеллой Рокуццо они воспитывают троих сыновей. Спортсмен старается как можно больше времени уделять семье, тем более самому младшему мальчику всего лишь год. На своей странице Instagram в формате Stopies жена Лионеля Месси поделилась с подписчиками видео на котором видно, как он умеет смешить младшего сына. Антонелла Рокуццо сумела снять момент, когда футболист перебрасывает бутылку, а малыш громко смеется.
Напомним, что пара вместе уже 10 лет. В 2012 году у них родился первенец Тьяго, в 2015-м - второй сын Лионеля Месси Матео. Официально отношения возлюбленные оформили в 2017 году, а церемония была в их родном городе Росарио. В 2018 году в марте у них родился третий сын Чиро.