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В Канаде у вейпера впервые обнаружили редкое заболевание легких

Электронные сигареты давно появились на рынке как якобы безопасная альтернатива табаку. Однако в Канаде врачи впервые обнаружили редкое заболевание легких у вейпера.

У канадского подростка выявили опасное для жизни состояние, известное как «попкорновая болезнь легких», которая развилась после нескольких месяцев интенсивного вейпинга. Это является первым медицинским случаем, связывающим хронический недуг с использованием электронных сигарет. Также известное как облитерирующий бронхиолит, это состояние было впервые задокументировано в 2000 году среди работников фабрики по производству микроволновок и среди тех, кто готовил молотый жареный кофе. Все они подвергались воздействию химического вещества - диацетила. Все же, болезнь затронула и здорового 17-летнего вейпера, который работал в ресторане быстрого питания. Подросток обратился за медицинской помощью после появления постоянного кашля, лихорадки и упадка сил.

Известно, что он пять месяцев пользовался электронными сигаретами, используя различные ароматизированные картриджи. Ему удалось избежать двойной трансплантации легких, над чем его врачи всерьез подумывали. Состояние в конечном итоге улучшилось после приема высоких доз кортикостероидов, но больной будет страдать от непоправимых последствий. «Попкорновая болезнь» возникает после того, как химические раздражители повреждают бронхиолы, затрудняя свободное движение воздуха. Симптомы включают кашель и усиливающуюся одышку при физической нагрузке, которая может прогрессировать до повышения температуры, ночного пота и потери веса. Врачи рекомендуют отказаться от использования е-сигарет., так как они могут вредить здоровью.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:00

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