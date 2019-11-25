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Турецкие военные приступают к тестам радаров С-400

Турецкие военные приступают к испытаниям радиолокационных систем российских комплексов С-400. Такие данные приводят местные СМИ.
Турецкие военные приступают к тестам радаров С-400

Как сообщает турецкое телевидение со ссылкой на источники в местных военных кругах, испытания новых систем проводятся в окрестностях столицы страны – Анкары. Первые такие испытания должны пройти в этот понедельник, 25 ноября. В рамках этой работы военные планируют проверить функционал установления связи между воздушными судами и ЗРК С-400. В частности, тестирование будет проводиться с привлечением истребителей F-16.

Стоит напомнить, что покупка Анкарой российских систем вызвала ранее серьезное недовольство в высшем руководстве Соединенных Штатов Америки. Несколькими днями ранее в Госдепартаменте США выступили с заявлением о том, что Турции следует отказаться от покупки у Российской Федерации данных комплексов.

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Политика / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:58

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