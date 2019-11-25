У берегов Флориды замечены три загадочных НЛО





Спутники сервиса Google Earth сделали снимки трех странных объектов, появившихся у берегов американского штата Флорида и автоматически опубликовали их в обновленных картах. Эксперты тщательно изучили эти снимки и обнаружили на них три таинственных объекта. Увидеть НЛО на фотографиях, по их словам, можно, включив полную web-версию сервиса. В опубликованном на YouTube видео авторы выдвигают всего две версии по поводу увиденного. По их словам, речь может идти о секретных военных разработках правительства страны, либо же о том, что Землю действительно посетили пришельцы.Примечательно, что еще в начале этого года военные американских ВМС обнаружили у берегов того же штата в небе странные объекты, которые двигались с очень высокой скоростью. Некоторые эксперты после этого даже высказали версию о том, что правительство США начало подготовку почвы к предстоящей встрече граждан страны с представителями инопланетных цивилизаций.