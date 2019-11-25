АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В честь Дня Матери названы российские знаменитости, являющиеся многодетными…
EUR 70.52 USD 63.71
Курс валют на 23.11.2019

У берегов Флориды замечены три загадочных НЛО

Авторы популярного YouTube-канала Florida Maquis воспользовались сервисом Google Earth и обнаружили у берегов Флориды три загадочных НЛО. Как считают пользователи Сети, эти летательные аппараты могли скрываться от лишних взоров в облаках, применяя для этого неизвестную маскировочную технологию.
У берегов Флориды замечены три загадочных НЛО

Спутники сервиса Google Earth сделали снимки трех странных объектов, появившихся у берегов американского штата Флорида и автоматически опубликовали их в обновленных картах. Эксперты тщательно изучили эти снимки и обнаружили на них три таинственных объекта. Увидеть НЛО на фотографиях, по их словам, можно, включив полную web-версию сервиса. В опубликованном на YouTube видео авторы выдвигают всего две версии по поводу увиденного. По их словам, речь может идти о секретных военных разработках правительства страны, либо же о том, что Землю действительно посетили пришельцы.

Примечательно, что еще в начале этого года военные американских ВМС обнаружили у берегов того же штата в небе странные объекты, которые двигались с очень высокой скоростью. Некоторые эксперты после этого даже высказали версию о том, что правительство США начало подготовку почвы к предстоящей встрече граждан страны с представителями инопланетных цивилизаций.

+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Роскосмос отправит роботов-кентавров на другие…
Максим Галкин анонсировал свой сольный концерт в Государственном Кремлёвском…
Эксперты назвали клавиатуру Apple MacBook Pro одной из самых…
Ученые нашли способ быстрой диагностики наследственных заболеваний у…
В день рождения Нонны Мордюковой названы главные достижения…
Анастасия Волочкова: "Иногда подурачиться после репетиции — это…
Toyota намеревается выпустить новый минивэн…
Константин Меладзе представил клип Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой…
У берегов Флориды замечены три загадочных…
Стилист рассказал, как уговорил Волочкову внезапно сменить…
В Москве иностранец заплатил за такси из Шереметьево в центр 25 000…
Саша Савельева стремительно похудела после родов из-за желания улучшить…
Ученые опровергли миф о существовании жизни на…
Виктория Исакова опубликовала необычное фото с…
Стали известны места работы с наибольшей конкуренцией на рынке…
За нарушение на дорогах Северной Карелии полагается крупный…
Игорь Крутой снял на видео поцелуй Филиппа Киркорова с Сергеем…
Российские физики разрабатывают устройство, имитирующее человеческие синапсы, чтобы «забыть»…
В интернете разместили рендеры обновленной Lada…
В столичных школах пройдет конкурс «PRO.Чтение: Поменяй…
Звезда "Дом-2" Ольга Гажиенко научила фанатов делать покупки в "черную…
Врачи рассказали об опасности грязного постельного…
Лайма Вайкуле рассказала о застолье с Аллой…
Мини-ноутбук OneMix 3 Pro будут поставлять с процессором Intel Comet…
Турецкие военные приступают к тестам радаров…
«Я много поняла за эти годы»: Ирина Понаровская возвращается на сцену спустя 10…
Опубликован ТОП-10 самых популярных рэперских…
В Японии разработали метод, определяющий 13 видов рака по капле…
Игорь Крутой трогательно поздравил жену с днем…
Vivo X3 собираются выпустить с 60-кратным…
Мужчины чаще женщин признаются в курортных…
В Сети показали уникальный Jeep Wagoneer с 700-сильным двигателем V8…
Сергей Лазарев анонсировал выход своего нового альбома "Это…
Названы имена участников "Дом-2", благодаря которым Ольга Рапунцель прошла в полуфинал" Человека…
До конца 2021 года Минобороны получит первые Ту-160М новой…
Супруга Игоря Петренко не может купить коньки для…
Звездная пара "Дом-2" Алексей Купин и Майя Донцова назвали месяц, когда намерены зачать…
Названы пять главных симптомов дефицита витамина D в…
Дмитрий Шепелев испытывает "жгучее чувство стыда" за свой внешний вид в…
Сына актрисы Елены Яковлевой избили из-за татуировок на…
Просмотреть все новости