Сергей Лазарев анонсировал выход своего нового альбома "Это я"

Сергей Лазарев решил пообщаться со своими преданными поклонниками и похвастался им обложкой своего нового музыкального альбома. Певец опубликовал фотографию, а которой он запечатлен с длинной чёлкой, влажными волосами и смотрит прямо в камеру. В комментарии к опубликованному в Instagram-аккаунте посту исполнитель написал, что уже через несколько дней выйдет его альбом под названием "Это я".Подписчики Сергея Лазарева отреагировали моментально. Они начали на перебой писать, что с нетерпением ждут его музыкального альбома. Некоторые начали шутить над фотографией и названием, они спросили действительно ли это на снимке Сергей Лазарев. Фанаты оставили множество поздравлений и комплиментов певцу. За несколько десятков минут публикация набрала более 46 000 лайков.