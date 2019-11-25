Сергей Лазарев анонсировал выход своего нового альбома "Это я"
В своем Instagram-аккаунте Сергей Лазарев показал фантам фотографию, сообщив, что она станет обложкой для его нового музыкального альбома под названием "Это я". Также исполнитель анонсировал его скорый выход.
Сергей Лазарев решил пообщаться со своими преданными поклонниками и похвастался им обложкой своего нового музыкального альбома. Певец опубликовал фотографию, а которой он запечатлен с длинной чёлкой, влажными волосами и смотрит прямо в камеру. В комментарии к опубликованному в Instagram-аккаунте посту исполнитель написал, что уже через несколько дней выйдет его альбом под названием "Это я".
Подписчики Сергея Лазарева отреагировали моментально. Они начали на перебой писать, что с нетерпением ждут его музыкального альбома. Некоторые начали шутить над фотографией и названием, они спросили действительно ли это на снимке Сергей Лазарев. Фанаты оставили множество поздравлений и комплиментов певцу. За несколько десятков минут публикация набрала более 46 000 лайков.
Сергей Лазарев решил пообщаться со своими преданными поклонниками и похвастался им обложкой своего нового музыкального альбома. Певец опубликовал фотографию, а которой он запечатлен с длинной чёлкой, влажными волосами и смотрит прямо в камеру. В комментарии к опубликованному в Instagram-аккаунте посту исполнитель написал, что уже через несколько дней выйдет его альбом под названием "Это я".
Подписчики Сергея Лазарева отреагировали моментально. Они начали на перебой писать, что с нетерпением ждут его музыкального альбома. Некоторые начали шутить над фотографией и названием, они спросили действительно ли это на снимке Сергей Лазарев. Фанаты оставили множество поздравлений и комплиментов певцу. За несколько десятков минут публикация набрала более 46 000 лайков.