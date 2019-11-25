В Москве иностранец заплатил за такси из Шереметьево в центр 25 000 рублей
Иностранец заплатил за поездку на такси из московской воздушной гавани «Шереметьево» в центр столицы внушительную сумму в 25 000 рублей. Об этом инциденте стало известно лишь после того, как обманутый гость Москвы обратился с жалобой и требованием принять меры в полицию города.
Как сообщает издание «Аргументы недели» со ссылкой на ГУ МВД по Москве, инцидент имел место вечером минувшей субботы, 23 ноября. За обычную поездку из аэропорта Шереметьево в районе Скатерного переулка в центре, которая стоит в среднем 2500 рублей, водитель такси потребовал от пассажира заплатить ему 25 600 рублей. Соответствующая сумма была снята с карточного счета потерпевшего. На данный момент по факту этого происшествия столичные правоохранители проводят соответствующую проверку.
Как сообщает издание «Аргументы недели» со ссылкой на ГУ МВД по Москве, инцидент имел место вечером минувшей субботы, 23 ноября. За обычную поездку из аэропорта Шереметьево в районе Скатерного переулка в центре, которая стоит в среднем 2500 рублей, водитель такси потребовал от пассажира заплатить ему 25 600 рублей. Соответствующая сумма была снята с карточного счета потерпевшего. На данный момент по факту этого происшествия столичные правоохранители проводят соответствующую проверку.
Происшествия
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:18