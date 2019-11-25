В Японии разработали метод, определяющий 13 видов рака по капле крови
Специалисты японской компании Toshiba создали принципиально новый способ диагностики онкозаболеваний, который позволяет определить 13 типов рака всего по одной капле крови. Как отмечается в официальном заявлении корпорации, точность метода составляет 99%.
В основу нового диагностического инструмента положено выявление типов и содержания особых РНК-молекул, которые раковые клетки и выделяют в кровь человека. Заслуживает внимания и простота, с которой проводится тест – всего одна капля крови пациента и пара часов на обработку данных. С этой целью в Toshiba даже подготовила специальное портативное устройство, оснащенной диагностическим процессором. Тест позволит быстро выявить сразу тринадцать разновидностей заболеваний, в том числе рак желудка, кишечника и прочих органов. Примечательно, что тест эффективен даже на очень ранних стадиях развития заболеваний.
В само компании надеются, что уже через 2-3 года после прохождения соответствующих клинических испытаний новый диагностический метод будет внедрен повсеместно, что позволит существенно улучшить статистику раннего выявления рака и сократить число летальных случаев.
В основу нового диагностического инструмента положено выявление типов и содержания особых РНК-молекул, которые раковые клетки и выделяют в кровь человека. Заслуживает внимания и простота, с которой проводится тест – всего одна капля крови пациента и пара часов на обработку данных. С этой целью в Toshiba даже подготовила специальное портативное устройство, оснащенной диагностическим процессором. Тест позволит быстро выявить сразу тринадцать разновидностей заболеваний, в том числе рак желудка, кишечника и прочих органов. Примечательно, что тест эффективен даже на очень ранних стадиях развития заболеваний.
В само компании надеются, что уже через 2-3 года после прохождения соответствующих клинических испытаний новый диагностический метод будет внедрен повсеместно, что позволит существенно улучшить статистику раннего выявления рака и сократить число летальных случаев.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:42