АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В честь Дня Матери названы российские знаменитости, являющиеся многодетными…
EUR 70.52 USD 63.71
Курс валют на 23.11.2019

В Японии разработали метод, определяющий 13 видов рака по капле крови

Специалисты японской компании Toshiba создали принципиально новый способ диагностики онкозаболеваний, который позволяет определить 13 типов рака всего по одной капле крови. Как отмечается в официальном заявлении корпорации, точность метода составляет 99%.
В Японии разработали метод, определяющий 13 видов рака по капле крови

В основу нового диагностического инструмента положено выявление типов и содержания особых РНК-молекул, которые раковые клетки и выделяют в кровь человека. Заслуживает внимания и простота, с которой проводится тест – всего одна капля крови пациента и пара часов на обработку данных. С этой целью в Toshiba даже подготовила специальное портативное устройство, оснащенной диагностическим процессором. Тест позволит быстро выявить сразу тринадцать разновидностей заболеваний, в том числе рак желудка, кишечника и прочих органов. Примечательно, что тест эффективен даже на очень ранних стадиях развития заболеваний.

В само компании надеются, что уже через 2-3 года после прохождения соответствующих клинических испытаний новый диагностический метод будет внедрен повсеместно, что позволит существенно улучшить статистику раннего выявления рака и сократить число летальных случаев.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:42

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российские физики разрабатывают устройство, имитирующее человеческие синапсы, чтобы «забыть»…
В интернете разместили рендеры обновленной Lada…
В столичных школах пройдет конкурс «PRO.Чтение: Поменяй…
Звезда "Дом-2" Ольга Гажиенко научила фанатов делать покупки в "черную…
Врачи рассказали об опасности грязного постельного…
Лайма Вайкуле рассказала о застолье с Аллой…
Мини-ноутбук OneMix 3 Pro будут поставлять с процессором Intel Comet…
Турецкие военные приступают к тестам радаров…
«Я много поняла за эти годы»: Ирина Понаровская возвращается на сцену спустя 10…
Опубликован ТОП-10 самых популярных рэперских…
В Японии разработали метод, определяющий 13 видов рака по капле…
Игорь Крутой трогательно поздравил жену с днем…
Vivo X3 собираются выпустить с 60-кратным…
Мужчины чаще женщин признаются в курортных…
В Сети показали уникальный Jeep Wagoneer с 700-сильным двигателем V8…
Сергей Лазарев анонсировал выход своего нового альбома "Это…
Названы имена участников "Дом-2", благодаря которым Ольга Рапунцель прошла в полуфинал" Человека…
До конца 2021 года Минобороны получит первые Ту-160М новой…
Супруга Игоря Петренко не может купить коньки для…
Звездная пара "Дом-2" Алексей Купин и Майя Донцова назвали месяц, когда намерены зачать…
Названы пять главных симптомов дефицита витамина D в…
Дмитрий Шепелев испытывает "жгучее чувство стыда" за свой внешний вид в…
Сына актрисы Елены Яковлевой избили из-за татуировок на…
Секретный поезд Путина и Медведева показали…
«Моя мама может все»: Кристина Орбакайте показала, как Алла Пугачева делает ей…
В Сети появились изображения будущего Realme…
Звезда "Дом-2" Алена Рапунцель выпрашивает деньги на виниры у коллег по…
Москвичам рекомендовали устраивать себе 5 минут тишины для борьбы со…
Агата Муцениеце: "Американский канал начал производство фильма, основанного на сериале…
Эксперт назвала основные признаки злоупотребления…
Поклонники возмущены отменой концерта ведущей "Дом-2" Ольги Бузовой в…
«Два дня лежала, отходила от шока»: Актер Александр Носик рассказал о состоянии Марии Стерниковой после…
Составлен ТОП-5 популярных приозерных городов для отдыха…
У Константина Эрнста скоро родится 4…
Звезда "Дом-2" Анастасия Балинская готовится к возвращению на…
Эксперты назвали самый "летальный" месяц в…
Звезды "Дом-2" Никита Рудаков и Алина Галимова познакомили своих мам на шоу "Бородина против…
Названы 5 опасных болезней уличных животных, которыми может заразиться…
Звезда "Дом-2" Ирина Агибалова похвасталась шикарным кольцом от…
Искусственный интеллект не позволит курить и отвлекаться на смартфон за…
Просмотреть все новости