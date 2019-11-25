В Японии разработали метод, определяющий 13 видов рака по капле крови





В основу нового диагностического инструмента положено выявление типов и содержания особых РНК-молекул, которые раковые клетки и выделяют в кровь человека. Заслуживает внимания и простота, с которой проводится тест – всего одна капля крови пациента и пара часов на обработку данных. С этой целью в Toshiba даже подготовила специальное портативное устройство, оснащенной диагностическим процессором. Тест позволит быстро выявить сразу тринадцать разновидностей заболеваний, в том числе рак желудка, кишечника и прочих органов. Примечательно, что тест эффективен даже на очень ранних стадиях развития заболеваний.В само компании надеются, что уже через 2-3 года после прохождения соответствующих клинических испытаний новый диагностический метод будет внедрен повсеместно, что позволит существенно улучшить статистику раннего выявления рака и сократить число летальных случаев.