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Искусственный интеллект не позволит курить и отвлекаться на смартфон за рулем

Огромное количество автомобильных аварий происходит из-за отвлечения водителей на сигарету или проверку оповещений в своем смартфоне. Специалисты израильской компании Eyesight Technologies придумали основанную на искусственном интеллекте систему, которая должна отучить автомобилистов от подобной невнимательности.
Искусственный интеллект не позволит курить и отвлекаться на смартфон за рулем

В основу новой системы положено несколько инфракрасных датчиков, которые следят за положением головы водителя в режиме реального времени, а также контролируют частоту моргания человека и направление его взгляда. В первой версии такой системы функционал был направлен преимущественно на то, чтобы не дать водителю заснуть в движении, но теперь, благодаря обновленному программному коду, система будет контролировать, чтобы водитель постоянно следил за дорогой, не курил и не отвлекался на экран своего смартфона.

Автопроизводителям или компаниям, которые владеют большим автопарком, будет предложено после установки системы запрограммировать те или иные реакции на различные отклонения в «безопасном» поведении водителей. К примеру, если дальнобойщик, перевозящий огнеопасные продукты, закурит, сигнал об этом может быть сразу же отправлен его руководству. А вот в частном случае система, к примеру, может оповещать родителей о том, что их дети болтают по телефону за рулем, подвергая себя и окружающих опасности.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:39

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