Субмарину «Петропавловск-Камчатский» сегодня торжественно примут в состав ВМФ





В сообщении оборонного ведомства отмечается, что ранее подлодка с успехом прошла все соответствующие испытания. А во время церемонии приема судна в состав флота на ее борту будет впервые водружен традиционный для отечественного флота Андреевский флаг. Кроме того, сообщается, что на борту подводной лодки уже проведена ревизия, поэтому судно окончательно готово для передачи в состав флота.Как рассказал Адмирал Николай Евменов, командующий ВМФ России, основным преимуществом нового судна являются конструктивные особенности, которые субмарина получила с учетом специфики ее будущего применения в Дальневосточном регионе. Кроме того, отмечается, что в процессе обучения подводников, которым предстоит нести службу на борту данного судна, использовались передовые тренировочные комплексы.