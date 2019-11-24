В Великобритании не знавшая о своей беременности женщина приняла схватки за кишечные колики





Странный инцидент произошел в городе Уиган. Молодая сотрудница бара за последние несколько месяцев похудела на 12 килограммов, поэтому считала, что у нее достаточно плоский живот по сравнению с тем, что было раньше. При этом никаких признаков беременности женщина не замечала. Молодого человека у нее не было, но она продолжала принимать высокоэффективные противозачаточные препараты, действующие на протяжении нескольких месяцев. Не знавшая о беременности британка продолжала работать в кафе, пить пиво и носить тяжести. В какой-то момент у нее разболелся живот. Женщина решила, что это кишечные колики, возникшие по причине инфекции, и отпросилась с работы домой. Попытка расслабиться в ванной эффекта не дала. Мать отвела девушку в больницу, где та сделала анализ мочи и узнала о своей беременности.Через несколько часов британка стала мамой. Она родила здоровую дочь весом 3,3 килограмма. Как предположила акушерка, девушка действительно могла не знать о своем «интересном» положении из-за необычного расположения плода.