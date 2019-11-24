Наталья Поклонская заступилась за подвергшуюся травле Софию Ротару
Наталья Поклонская высказала слова поддержки в адрес подвергшейся травли Софии Ротару. Согласно ее мнению, гастроли украинских деятелей культуры в городах России могут впоследствии способствовать улучшению отношений.
Поклонская призвала остановить критику по отношению к Софии Ротару, поскольку ее выступления на территории России могут стать шагом к примирению государств. Депутат называет верным решение улаживать разногласия за чашкой кофе. Поклонская призналась, что готова в любое время выпить кофе с Ротару и обсудить те положения, с которыми артистка не согласна. Она также заступилась за Лайму Вайкуле и Нино Катамадзе, отметив, что все артисты, как и обычные граждане, могут иметь личное мнение относительной проводимой в России политики.
Поклонская уверена, что от их выбора и мнения музыка не перестает быть ценной и поэтому политики не должны относится к личным высказываниям граждан как к оскорблениям.
Поклонская призвала остановить критику по отношению к Софии Ротару, поскольку ее выступления на территории России могут стать шагом к примирению государств. Депутат называет верным решение улаживать разногласия за чашкой кофе. Поклонская призналась, что готова в любое время выпить кофе с Ротару и обсудить те положения, с которыми артистка не согласна. Она также заступилась за Лайму Вайкуле и Нино Катамадзе, отметив, что все артисты, как и обычные граждане, могут иметь личное мнение относительной проводимой в России политики.
Поклонская уверена, что от их выбора и мнения музыка не перестает быть ценной и поэтому политики не должны относится к личным высказываниям граждан как к оскорблениям.