Наталья Поклонская заступилась за подвергшуюся травле Софию Ротару





Поклонская призвала остановить критику по отношению к Софии Ротару, поскольку ее выступления на территории России могут стать шагом к примирению государств. Депутат называет верным решение улаживать разногласия за чашкой кофе. Поклонская призналась, что готова в любое время выпить кофе с Ротару и обсудить те положения, с которыми артистка не согласна. Она также заступилась за Лайму Вайкуле и Нино Катамадзе, отметив, что все артисты, как и обычные граждане, могут иметь личное мнение относительной проводимой в России политики.Поклонская уверена, что от их выбора и мнения музыка не перестает быть ценной и поэтому политики не должны относится к личным высказываниям граждан как к оскорблениям.