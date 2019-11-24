Ракетный крейсер "Маршал Устинов" появился в порту Кейптауна





Российский крейсер УРО "Маршал Устинов" прибыл в Кейптаун для участия в крупномасштабных морских учениях. Известно, что к нему также присоединятся военные суды КНР и ЮАР, о чем сообщает Вадим Серга, глава пресс-службы Северного флота РФ. По ходу испытаний, североморцы совместно с иностранными моряками будут оттачивать антипиратские и антитеррористические мероприятия на водном пространстве. Кроме того, их задачей будет оказание помощи потерпевшим кораблекрушение.После прибытия в столицу африканского государства, "Маршал Устинов" выполнил салют с помощью 21-ого артиллерийского залпа. Время нахождения экипажа корабля рассчитано на несколько дней, хотя они и собираются пополнить запасы воды, топлива и продовольствия. Представители ВМФ России приводят к сведению, что средний морской танкер "Вязьма" и спасательный буксир СБ-406, составят компанию крейсер в следующее воскресенье. Они собираются сопровождать судно во время его будущего похода в Атлантику.