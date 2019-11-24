Иосиф Пригожин заснул во время семейного ужина в ресторане

Иосиф Пригожин поехал на отдых во Францию вместе с супругой Валерией, после чего к ним присоединились сыновья. Всей семьей они решили провести семейный ужин в местном элитном ресторане. Времяпровождение отметилось курйозом с участием продюсера, который заснул прямо за столом. Видео с упирающимся в руку мужем позднее опубликовала исполнительница на своей странице в соцсети Intagram. На кадрах видно, как шоумен не реагирует на появление десерта, из-за чего его окликает возлюбленная.Под публикацией Валерия объяснила, что у них с Пригожиным появилась редкая возможность провести совместные выходные за последние два месяца. Однако, из-за плотного рабочего графика, 50-летний гендиректор телеканала «Авто Плюс» оказался сильно уставшим. Звезда предположила, что ей не стоило будить избранника по такому маловажному поводу. Поклонники певицы рекомендовали паре взять отпуск и побольше отдыхать, а также выражали беспокойство из-за растерянности Пригожина после пробуждения.