Эксперты: Нанесение ядерного удара по России невозможно





Обновленный военный потенциал российской армии является основным сдерживающим фактором в случае ядерной войны. По словам военного эксперта Игоря Коротченко, современной вооружение отечественных ВС не позволят противнику использовать ЯО. Это также подтверждается якобы передовыми технологиями, которые опережают зарубежные аналоги. Использование оружия массового поражения приведет к молниеносному ответному удару, что гарантированно приведет к уничтожению обоих сторон.Все же, специалисты не исключают возможность военного конфликта России с другими странами, но с использованием конвенционного и высокоточного вооружения. Арсенал позволит держаться на равных даже с превосходящим числом противостоящих сил. В этом также помогут разработки роботизированных платформ, которые повысят безопасность личного состава во время боевых действий. Завершение работ планируется к 2025 году, когда будет налажено массовое производство новой технологии.