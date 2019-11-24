В ПФР рассказали об индексации неиспользованного маткапитала





Специалисты напомнили, что семьям после появления у них второго наследника, в том числе посредством усыновления, положена ежегодная компенсация неиспользованного маткапитала. Зависеть размер выплат должен от годовой инфляции. В настоящее время сумма, положенная малоимущим семьям, достигает 453 тысяч рублей. Предусмотренные сертификатом средства можно впоследствии направить на создание более адекватных жилищных условий семьи или формирование для матери пенсии в будущем. Однако с 2018 года задействовать выплаты для семей с невысоким доходом.Недавно одобрили инициативу о возможности потратить данные средства на строительство и реконструкцию дачного участка. Решается вопрос о разрешении тратить маткапитал в качестве оплаты при посещении ребенком частных детсадов.