Эксперты рассказали, как правильно пользоваться кредитной картой
Эксперты рассказали, как правильно пользоваться кредитной картой. Информация для потребителей касается сроков погашения и штрафов.
Заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров отметил, что кредитными картами без риска могут пользоваться люди с точным пониманием цели расходов и твердой дисциплиной. Задолженность можно погасить в течение льготного периода без процентов, а также важно не опускаться до долга и чаще использовать карту для покупок в магазинах. Дело в том, что у многих сумма каждый месяц остается прежней, поскольку граждане зачастую не умеют останавливать себя от новых трат. При наличии долга нужно увеличивать платеж, согласно срокам погашения, или же за один раз полностью закрыть кредит. Опасность также подстерегает владельцев карт в случае, если обязательный платеж внесен не вовремя или не полностью. Банки назначают штраф в таком случае, который, согласно статистике, получали 90% держателей карт хотя бы раз в своей жизни.
Ранее эксперты рассказали, как правильно выбирать сейф для хранения ценностей. Как передает "Слово и Дело", об его установке следует задуматься во время ремонта, а также важно правильно выбрать тип, например, существуют устойчивые к огню или взлому сейфы.
Заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров отметил, что кредитными картами без риска могут пользоваться люди с точным пониманием цели расходов и твердой дисциплиной. Задолженность можно погасить в течение льготного периода без процентов, а также важно не опускаться до долга и чаще использовать карту для покупок в магазинах. Дело в том, что у многих сумма каждый месяц остается прежней, поскольку граждане зачастую не умеют останавливать себя от новых трат. При наличии долга нужно увеличивать платеж, согласно срокам погашения, или же за один раз полностью закрыть кредит. Опасность также подстерегает владельцев карт в случае, если обязательный платеж внесен не вовремя или не полностью. Банки назначают штраф в таком случае, который, согласно статистике, получали 90% держателей карт хотя бы раз в своей жизни.
Ранее эксперты рассказали, как правильно выбирать сейф для хранения ценностей. Как передает "Слово и Дело", об его установке следует задуматься во время ремонта, а также важно правильно выбрать тип, например, существуют устойчивые к огню или взлому сейфы.
Экономика / Главные новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:53