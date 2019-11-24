В Малайзии скончалась последняя самка суматранского носорога





В Малайзии указанный вид носорога относится к числу вымерших с 2015 года. Последняя найденная особь, которую назвали Иман, попала в заповедник в 2014 году. Недавно она скончалась от онкологии, что произошло на острове Борнео в штате Сабах. Глава местного департамента дикой природы Августина Тууга отметила, что смерть этой самки оказалась неожиданной, поскольку волонтеры не знали о быстром развитии рака. Им было известно лишь то, что Иман испытывает сильные боли в связи с недугом.Последний самец данного вида в стране скончался еще весной 2019 года. Согласно оценкам ученых, сейчас в мире насчитывается 30-80 особей. Указанный вид может впоследствии исчезнуть из дикой природы на фоне ухудшения условий среды обитания и активности браконьеров.