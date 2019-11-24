АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые изучили влияние ожирения и курения на способность человека восстанавливаться после операции и-за…
EUR 70.52 USD 63.71
Курс валют на 23.11.2019

Xiaomi устранила недостаток памяти в смартфоне Mi Mix 3 5G

Компания Xiaomi устранила недостаток памяти в смартфоне Mi Mix 3 5G, который был выпущен с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб флэш-памяти. Одновременно с доработками производитель готовит к выпуску новинку Mi Mix 4.

Xiaomi Mi Mix 3 5G вышел в феврале этого года с SoC Snapdragon 855, но изначально этот смартфон был обделен памятью. Гаджет имеет всего 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ, что производитель решил исправить. Новые версии аппарата будут оснащены 6 Гб ОЗУ и 128 Гб флэш-памяти, а также станет доступным вариант с 8 Гб ОЗУ и 256 Гб ПЗУ. Данные характеристики были рассекречены в результате обновления сертификата китайского регулятора TENAA. Стало известно, что новинки выйдут под управлением Android 10 в оболочке MIUI 11.

На данный момент старт продаж новинки не раскрывается. Тем временем компания Xiaomi готовит к выпуску Mi Mix 4, поэтому эксперты уверены, что обновленная предыдущая модель выйдет на рынок в ближайшее время.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:22

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пьяная Клава Безверхова отказала в сексе Никите Уманскому после проведенной вместе…
Пикап-внедорожник Great Wall Pao Offroad появился в…
Александр Малинин снова “забыл” о собственной внебрачной дочери от Ольги…
Стало известно, что чувствует человек в состоянии…
Наталья Ветлицкая вспомнила, как ее чуть не убил первый…
Кроссовер Baojun RS-3 от General Motors вышел на китайский…
Стратегию применения роботов в уличных боях в России подготовят к 2020…
Xiaomi устранила недостаток памяти в смартфоне Mi Mix 3…
«Анька, рожай детей»: Семенович рассказала о последнем разговоре с Жанной…
Названы распространенные неочевидные причины ухудшения…
Звезда "Дом-2" Ольга Рапунцель: "Надеюсь, ребёнок сблизит Сашу Черно и Иосифа…
Ученые изучили влияние ожирения и курения на способность человека восстанавливаться после операции и-за…
Саша Савельева на вечеринке устроила эротические танцы возле коляски с…
Дарья Повереннова восхитилась работой Кристины Асмус в эротической сцене фильма…
Xiaomi планирует потеснить Apple на рынке смартфонов в странах…
Гарик Харламов и Павел Воля посмеялись над Настасьей Самбурской за любовь к…
Lotus представила электрический гиперкар Lotus…
Лиза Галкина поразила роскошным образом у новогодней…
Ученые: Кофе с медом могут вылечить…
Ученые назвали метод повысить…
Компания Samsung готовит новую "бомбу" на рынке…
Анна Старшенбаум поучаствовала в откровенной фотосессии без нижнего…
Представлены игры для Xbox One со скидками в честь "черной…
Эксперты назвали 5 вредных для здоровья продуктов, являющихся…
Анна Седокова рассказала свою историю любви в новом сольном…
Стали известны характеристики нового флагманского смартфона…
Нюша изменилась после заявления о постепенном переходе на…
Ученые: За последние 10 тысяч лет мозг человека уменьшился на…
Астрономы попросили не остерегаться падения нового метеорита на…
После признания Эмилии Кларк в Англии разработали инструкцию по съемкам откровенных…
Ученые прогнозируют экологическую катастрофу из-за…
Amazon оспорила в суде контракт между Пентагоном и Microsoft на $10…
Врачи назвали сигнализирующие о нехватке белка…
Джастин Бибер намекнул на беременность Хейли…
Google закрывает сервис виртуального…
В России создадут систему управления двигателем…
Медики назвали обязательные к употреблению продукты для…
Chevrolet Corvette оказался победителем премии «Автомобиль года» по версии…
Иосиф Оганесян рассказал, что Саша Черно находится на шестой неделе…
Участника "Дома-2" Андрея Шабарина из-за гастрита посадили на…
Просмотреть все новости