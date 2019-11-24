Xiaomi устранила недостаток памяти в смартфоне Mi Mix 3 5G





Xiaomi Mi Mix 3 5G вышел в феврале этого года с SoC Snapdragon 855, но изначально этот смартфон был обделен памятью. Гаджет имеет всего 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ, что производитель решил исправить. Новые версии аппарата будут оснащены 6 Гб ОЗУ и 128 Гб флэш-памяти, а также станет доступным вариант с 8 Гб ОЗУ и 256 Гб ПЗУ. Данные характеристики были рассекречены в результате обновления сертификата китайского регулятора TENAA. Стало известно, что новинки выйдут под управлением Android 10 в оболочке MIUI 11.На данный момент старт продаж новинки не раскрывается. Тем временем компания Xiaomi готовит к выпуску Mi Mix 4, поэтому эксперты уверены, что обновленная предыдущая модель выйдет на рынок в ближайшее время.