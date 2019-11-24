Названы распространенные неочевидные причины ухудшения зрения





Для здоровья глаз важно правильно питаться, в частности, организму необходимы витамины A, E и C, а также омега-3, лютеин, зеаксантин и цинк. При несбалансированном питании страдают все органы, поэтому эксперты советуют включать в рацион больше овощей и продуктов, насыщенных белком и полезными жирами. Медики не рекомендуют тереть и трогать глаза, поскольку это повышает риск возникновения недугов. Недостаток сна часто становится причиной сухости глаз и помутнения зрения. Медики напоминают, что глаза необходимо подготовить ко сну, например, извлечь линзы и снять макияж. Доказано, что в обратном случае риск воспалительных процессов увеличивается.В любое время года важно защищать глаза от солнца, а также для сохранения зрения врачи рекомендуют бросить курить. Чтобы предупредить развитие болезни, нужно регулярно проходить обследование у окулиста.