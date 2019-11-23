Житель Германии умер после того, как его облизала собака





63-летний мужчина поступил в больницу с подозрением на грипп. Изначально у него была повышенная температура и затрудненное дыхание, однако позже начался сепсис. Медики сразу поняли, что поставили неправильный диагноз, поэтому сделали новое обследование. Оказалось, что пожилой житель Бремена был заражен бактериями Capnocytophaga canimorsus, часто встречающиеся в слюне собак.Позже было установлено, что у мужчины есть питомец, с которым он постоянно близко контактировал. Именно из слюны собаки данные бактерии попали в организм немца и привели к развитию целого ряда заболеваний.Впоследствии у пациента появилась сыпь на лице и кровоподтеки на ногах, все это сопровождалось нейропатической болью. Чуть позже у мужчины начали отказывать органы, и даже остановилось сердце. Врачам удалось его реанимировать, но состояние больного лишь ухудшилось. У него развилась грибковая инфекция в легких, впоследствии вызвавшая пневмонию. Затем у пациента диагностировали золотистый стафилококк, вызвавший появление язв и начала гангрены. На 16 день лечения родственниками мужчины было принято решение об отключении его от системы жизнеобеспечения.