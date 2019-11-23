Российский военный спутник «Космос-2422» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере





Изначально данное заявление было сделано североамериканским военным объединением NORAD, отвечающим за защиту воздушного пространства над континентом. Представители этого ведомства сообщили, что российский военный спутник в ночь с пятницы на субботу начал сход с орбиты, а затем и вовсе сгорел в атмосфере. Последний раз этот аппарат находился в зоне видимости на высоте около 80 км над землей.Днем данную информацию подтвердила и российская сторона. Представители ВКС РФ сообщили, что спутник военного назначения «Космос-2422» действительно сошел с орбиты, это случилось в 01:15 мск 23 ноября. Причиной этой ситуации военные назвали выработку ресурса аппарата, запущенного на околоземную орбиту в 2006 году с космодрома Плесецк. Именно поэтому данную ситуацию можно назвать плановой.В настоящий момент в России реализуется программа по обеспечению новой космической группы системы, предупреждающей о ракетной атаке противника. В ее рамках на околоземную орбиту отправляют новые военные спутники – «Тундра». Первый из них был запущен 4 года назад. Они способны оперативно узнавать о запуске баллистических ракет на любом континенте, а затем передавать эту информацию российским военным.