Российский военный спутник «Космос-2422» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере
Министерством обороны РФ было подтверждено, что военный спутник «Космос-2422» действительно сошел с орбиты. Остатки аппарата сгорели в атмосфере над Тихим океаном, это случилось ночью 23 ноября.
Изначально данное заявление было сделано североамериканским военным объединением NORAD, отвечающим за защиту воздушного пространства над континентом. Представители этого ведомства сообщили, что российский военный спутник в ночь с пятницы на субботу начал сход с орбиты, а затем и вовсе сгорел в атмосфере. Последний раз этот аппарат находился в зоне видимости на высоте около 80 км над землей.
Днем данную информацию подтвердила и российская сторона. Представители ВКС РФ сообщили, что спутник военного назначения «Космос-2422» действительно сошел с орбиты, это случилось в 01:15 мск 23 ноября. Причиной этой ситуации военные назвали выработку ресурса аппарата, запущенного на околоземную орбиту в 2006 году с космодрома Плесецк. Именно поэтому данную ситуацию можно назвать плановой.
В настоящий момент в России реализуется программа по обеспечению новой космической группы системы, предупреждающей о ракетной атаке противника. В ее рамках на околоземную орбиту отправляют новые военные спутники – «Тундра». Первый из них был запущен 4 года назад. Они способны оперативно узнавать о запуске баллистических ракет на любом континенте, а затем передавать эту информацию российским военным.
Изначально данное заявление было сделано североамериканским военным объединением NORAD, отвечающим за защиту воздушного пространства над континентом. Представители этого ведомства сообщили, что российский военный спутник в ночь с пятницы на субботу начал сход с орбиты, а затем и вовсе сгорел в атмосфере. Последний раз этот аппарат находился в зоне видимости на высоте около 80 км над землей.
Днем данную информацию подтвердила и российская сторона. Представители ВКС РФ сообщили, что спутник военного назначения «Космос-2422» действительно сошел с орбиты, это случилось в 01:15 мск 23 ноября. Причиной этой ситуации военные назвали выработку ресурса аппарата, запущенного на околоземную орбиту в 2006 году с космодрома Плесецк. Именно поэтому данную ситуацию можно назвать плановой.
В настоящий момент в России реализуется программа по обеспечению новой космической группы системы, предупреждающей о ракетной атаке противника. В ее рамках на околоземную орбиту отправляют новые военные спутники – «Тундра». Первый из них был запущен 4 года назад. Они способны оперативно узнавать о запуске баллистических ракет на любом континенте, а затем передавать эту информацию российским военным.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:03