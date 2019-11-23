В ДТП под Новосибирском погибли два человека, еще трое госпитализированы





Утром 23 ноября на трассе Р255 под Новосибирском случилось массовое ДТП. В сообщении регионального УМВД сказано, что по предварительной версии, автомобиль Hyundai Solaris совершил обгон грузовика, движущегося перед ним, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Camry. От удара легковой автомобиль отлетел в сторону и врезался в грузовой.В результате этого ДТП водитель Hyundai Solaris скончался на месте от полученных травм, а других людей из салонов двух легковушек госпитализировали. Уже в больнице мужчина, сидевший за рулем Toyota Camry, тоже скончался, ему не смогли помочь даже врачи. Подробности состояния остальных пострадавших не сообщаются.На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД Новосибирской области и оперативно-следственная группа. Первые занимаются регулировкой дорожного движения для того, чтобы избежать сильного затруднения прохода машин в месте аварии, а вторые изучают подробности этого смертельного происшествия, унесшего жизни двух человек.