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В ДТП под Новосибирском погибли два человека, еще трое госпитализированы

Под Новосибирском случилось массовое ДТП, в котором столкнулись 3 транспортных средства. В первые секунды после аварии погиб один человек, а уже в больнице скончался второй, еще трое людей госпитализированы, подробности их состояния неизвестны.
В ДТП под Новосибирском погибли два человека, еще трое госпитализированы

Утром 23 ноября на трассе Р255 под Новосибирском случилось массовое ДТП. В сообщении регионального УМВД сказано, что по предварительной версии, автомобиль Hyundai Solaris совершил обгон грузовика, движущегося перед ним, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Camry. От удара легковой автомобиль отлетел в сторону и врезался в грузовой.

В результате этого ДТП водитель Hyundai Solaris скончался на месте от полученных травм, а других людей из салонов двух легковушек госпитализировали. Уже в больнице мужчина, сидевший за рулем Toyota Camry, тоже скончался, ему не смогли помочь даже врачи. Подробности состояния остальных пострадавших не сообщаются.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД Новосибирской области и оперативно-следственная группа. Первые занимаются регулировкой дорожного движения для того, чтобы избежать сильного затруднения прохода машин в месте аварии, а вторые изучают подробности этого смертельного происшествия, унесшего жизни двух человек.

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Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:16

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