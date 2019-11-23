Названа оптимальная сумма кредита для россиян





Давид Цацуа, являющийся членом совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентов, заявил, что россияне в целом ведут правильную финансовую политику в отношении кредитов. В практике идеальной считается ситуация, когда человек платит взнос в размере 25-30% от своего ежемесячного дохода. При таком соотношении, отмечает специалист, риск просрочки платежей крайне мал.Такой стратегии в России придерживаются 55% от всех людей, кто имеет в настоящий момент непогашенные кредиты. Часть денег, уходящая на платежи по заимствованиям, в их случае не превышает четверть ежемесячного дохода. При этом было отмечено, что важный вопрос – это обеспеченность человека. Если доход россиянина превышает несколько сотен тысяч рублей, то он может спокойно обслуживать кредит, требующий выплатить до половины ежемесячных поступлений, однако даже такие случаи считают рискованными.Отдельно специалист обратил внимание на то, что важную роль играет количество кредитов, взятых на себя россиянином. В таких случаях нужно считать общую нагрузку по всем платежам от ежемесячного дохода. Результат в таком случае также должен составлять 25-30%.