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Евгения Лоза и Антон Батырев уехали в медовый месяц на Мальдивы

Актриса Евгения Лоза отправилась в медовый месяц на Мальдивы. Звезда недавно вышла замуж за коллегу Антона Батырева, совместными снимками с которым делится в Instagram.

Долгое время Евгения Лоза скрывала роман с Антоном Батыревым, но в итоге у пары сложились крепкие отношения, которые они связали узами брака. Пара отправилась в медовый месяц на Мальдивы, откуда публикуют новые фото в Instagram. Церемония бракосочетания состоялась еще в конце лета, но актеры долгое время откладывали поездку из-за напряженного рабочего графика. Поклонники узнали, что пара поселилась на курорте, который считается одним из наиболее дорогих: стоимость номера в отеле начинается от 300 тысяч рублей. Во время отпуска артисты наслаждаются отдыхом, ходят в ресторан, а также раз наблюдали шоу барабанщиков.

Как известно, звезды познакомились на съемках сериала “Качели судьбы”, но на тот момент Батыров был женат. Спустя время пара поженилась в Грибоедовском ЗАГСе, с чем их бурно поздравили поклонники.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:21

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