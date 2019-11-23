В России автомобильный двигатель от «Кортежа» превратили в авиационный





Такая задача может показаться необычной, однако она имеет большое экономическое, научное и техническое значения для создателей разных силовых установок. Подобный опыт позволит им в будущем создавать более универсальные двигатели, которые можно будет использовать в самых широких спектрах ситуаций: от автомобилей до самолетов. Именно поэтому автомобильный мотор от проекта «Кортеж» превратили в авиационный.Данный проект российские ученые и конструкторы назвали очень сложным, так как требования, выдвигаемые к двигателям для авто, совершенно отличаются от авиационных. Именно поэтому специалистам пришлось переделать практически всю конструкцию силовой установки, изменить размещение ее отдельных компонентов. Самой главной проблемой была топливная система, так как в авиации она полностью отличается от автомобилестроения.Полученный опытный образец прошел испытания и подтвердил плановые технические показатели: литровую мощность, расход топлива и вес двигателя. Тесты новой разработки продолжатся, и уже в ближайшие годы планируется провести полет реального самолета, с установленным авиационным двигателем от «Кортежа».