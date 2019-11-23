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В Чебоксарах мужчина 17 лет прожил с медицинской иглой в животе

В Чебоксарах мужчина на протяжении 17 лет мучился от постоянных болей в области живота. Последнее обследование показало, что россиянин все это время прожил с медицинской иглой в животе, оставленной там после операции по удалению аппендикса.
В Чебоксарах мужчина 17 лет прожил с медицинской иглой в животе

В 2002 году житель Чебоксар пережил подобное вмешательство врачей и даже решил, что его беды закончились. Спустя несколько недель после операции мужчина заметил, что боль в области живота не уходит и обратился за помощью. Пациенту за долгие годы обследований ставили самые разные диагнозы: гастрит, панкреатит, и многие другие, однако ни одно лечение не давало результатов.

Регулярные колоноскопии показывали, что россиянин полностью здоров, однако боли в животе у него сохранялись. На протяжении 17 лет мужчина выполнял все советы врачей, он изменил свой рацион, сбросил 10 килограмм, но ничего не помогало. Недавно житель Чебоксар в очередной раз обратился за помощью и теперь специалист отправил его на рентген.

На полученных снимках врачи сразу увидели, почему мужчина на протяжении 17 лет испытывал боли. У него в области живота осталась медицинская игла, забытая там хирургами во время операции по удалению аппендикса. Сейчас ее удалили, а россиянин впервые за долгое время вздохнул спокойно.

Несмотря на это, житель Чебоксар намерен подать в суд на больницу и взыскать с нее все расходы, понесенные им за 17 лет, а также полученный моральный ущерб.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:51

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