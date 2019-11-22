Новосибирские ученые разрабатывают лекарство для лечения инсульта





Сейчас для лечения таких болезней требуются сложные хирургические вмешательства либо длительные курсы принятия разных препаратов, в том числе с помощью капельниц. Разработка новосибирских ученых предполагает замену этих методик простым приемом лекарства, способного быстро привести к восстановлению тканей, поврежденных вследствие сердечно-сосудистых заболеваний. Данная разработка уже показала свою эффективность при устранении последствий ишемического инсульта.Испытания пока проводились только на мышах, однако их результаты являются обнадеживающими. Лекарство имеет мало противопоказаний и сильно повышает скорость восстановления поврежденных тканей после инсульта.Новосибирские ученые отмечают, что активные молекулы их лекарства быстро достигают необходимых частей организма и приступают к работе. Это основное преимущество данного препарата, исключающего необходимость хирургического вмешательства. Специалисты считают, что их разработка может появиться на рынке в течение 5 лет. Сейчас они займутся клиническими испытаниями и начнут работу с Минздравом.