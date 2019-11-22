В возрасте 78 лет скончалась звезда “Теории Большого взрыва” Джейн Гэллоуэй Хейтц





Согласно озвученным сведениям, Джейн Гэллоуэй Хейтц не стало еще 13 ноября, в тот момент артистка находилась в одной из больниц города Хайленд-Парк, входящего в состав штата Иллинойс. Причиной кончины звезды экранов послужила сердечная недостаточность. На фоне случившегося семья покойной артистки намеревается пожертвовать финансовую поддержку на счета действующих в США кардиологической и диабетической ассоциаций.Хейтц запомнилась и по ряду других ролей. В частности, она успела показаться в таких многосерийных лентах, как “Анатомия страсти” и “Скорая помощь”, у нее была роль в сериале “Лузеры” и других проектах.