В возрасте 78 лет скончалась звезда “Теории Большого взрыва” Джейн Гэллоуэй Хейтц
В возрасте 78 лет из жизни ушла популярная в США актриса Джейн Гэллоуэй Хейтц, которая широкой публике известна по роли в многосерийной ленте “Теория Большого взрыва”. Соответствующая информация предоставлена СМИ со ссылкой на заявления дочери покойной знаменитости.
Согласно озвученным сведениям, Джейн Гэллоуэй Хейтц не стало еще 13 ноября, в тот момент артистка находилась в одной из больниц города Хайленд-Парк, входящего в состав штата Иллинойс. Причиной кончины звезды экранов послужила сердечная недостаточность. На фоне случившегося семья покойной артистки намеревается пожертвовать финансовую поддержку на счета действующих в США кардиологической и диабетической ассоциаций.
Хейтц запомнилась и по ряду других ролей. В частности, она успела показаться в таких многосерийных лентах, как “Анатомия страсти” и “Скорая помощь”, у нее была роль в сериале “Лузеры” и других проектах.
Согласно озвученным сведениям, Джейн Гэллоуэй Хейтц не стало еще 13 ноября, в тот момент артистка находилась в одной из больниц города Хайленд-Парк, входящего в состав штата Иллинойс. Причиной кончины звезды экранов послужила сердечная недостаточность. На фоне случившегося семья покойной артистки намеревается пожертвовать финансовую поддержку на счета действующих в США кардиологической и диабетической ассоциаций.
Хейтц запомнилась и по ряду других ролей. В частности, она успела показаться в таких многосерийных лентах, как “Анатомия страсти” и “Скорая помощь”, у нее была роль в сериале “Лузеры” и других проектах.
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:56