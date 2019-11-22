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Смартфон iPhone 12 Pro может получить 6 Гб оперативной памяти

В Сети появились некоторые данные о новых смартфонах iPhone 12 Pro 2020 года. Предполагается, что аппарат получит 6 Гб оперативной памяти.

По имеющейся информации, новые смартфоны компании Apple могут получить механизм 3D-сканирования в тыльной камере и сеть 5G. В стандартной модели iPhone 12 Pro разработчики сохранят объем «оперативы» 4 Гб, как в одиннадцатой версии гаджета.

Пока компания обдумывает выпуск iPhone SE 2. Изготовление данной модификации может начаться в феврале, официальная презентация состоится чуть позже. Смартфон появится на рынке с дисплеем на 4,7 дюймов, сканер отпечатков пальцев Touch ID, платформу A13 и оперативную память 3 Гб.

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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:49

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