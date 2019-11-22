Недосыпание приводит к риску для жизни из-за ошибочных действий





Научные сотрудники Университета Мичигана провели эксперимент с участием 138 респондентов. Из них 77 человек не спали в ночное время. Вечером от них требовалось выполнить пару задач: одна группа измеряла время реакции на стимул, другая - умение сохранять собственное место в линейке шагов. Далее добровольцы повторили то же самое утром. Итог исследования продемонстрировал увеличение частоты ошибок до 30% у группы, которая не спала. Утренние показатели иных лиц были схожи с прежними.По словам специалистов, проведенная работа показала, что недосыпание приводит к удваиванию ошибок и увеличению провалов во внимании, что довольно поразительно. Те, кто не спят, должны быть осторожными во всем, даже если они не в состоянии проверить, что подобная невнимательность стоит жизни. Пример тому управление автомобилем, где один миг способен привести к смерти.