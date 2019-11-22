Ксения Бородина назвала всех участников проекта "Дом-2" паразитами





В последнем выпуске эфира программы "Дом-2". Спаси свою любовь" получили возможность во время розыгрыша стать обладателями 50 тысяч рублей. Многие принялись критиковать друг друга, чтобы продемонстрировать собственные преимущества. Когда мнение спросили у телезвезды Ксении Бородиной, она обозначила, что все живущие в Периметре - паразиты.Как известно, Ксения Бородина часто критикует участников проекта "Дом-2" за ошибки. Она хочет, чтобы любовь на проекте строилась благодаря искренним чувствам, а проектанты получали поддержку и возможность исправить собственное положение.