Tamron выпустит шесть объектов с креплением Sony E





Источник, связанный с компанией Sony, заявил о намерении Tamron выпустить в следующем году шесть полнокадровых объективов с креплением Sony E. Появятся они на рынке ближе к концу года.В октябре производитель показал публике автофокусные полнокадровые объективы с тем же креплением и фиксированными фокусными дистанциями. Было объявление о работе над новой работой, выход которой запланирован на весну. В числе новинок не появится светосильных объективов с фиксированным расстоянием. Не исключается, что среди них будут высококачественные телеобъективы, схожие с теми, которые Tamron изготовляет для «зеркалок».Ранее сообщалось, что Sony Pictures приобрела права на снятый в РФ фильм ужасов «Тварь». В дальнейшем фирма собирается адаптировать ленту для рынка иных стран.