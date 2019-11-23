Tamron выпустит шесть объектов с креплением Sony E
Tamron собирается выпустить в 2020 году шесть объектов, которые будут оснащены креплением Sony E. Совсем недавно фирма представила ряд подобных объектов.
Источник, связанный с компанией Sony, заявил о намерении Tamron выпустить в следующем году шесть полнокадровых объективов с креплением Sony E. Появятся они на рынке ближе к концу года.
В октябре производитель показал публике автофокусные полнокадровые объективы с тем же креплением и фиксированными фокусными дистанциями. Было объявление о работе над новой работой, выход которой запланирован на весну. В числе новинок не появится светосильных объективов с фиксированным расстоянием. Не исключается, что среди них будут высококачественные телеобъективы, схожие с теми, которые Tamron изготовляет для «зеркалок».
Ранее сообщалось, что Sony Pictures приобрела права на снятый в РФ фильм ужасов «Тварь». В дальнейшем фирма собирается адаптировать ленту для рынка иных стран.
Источник, связанный с компанией Sony, заявил о намерении Tamron выпустить в следующем году шесть полнокадровых объективов с креплением Sony E. Появятся они на рынке ближе к концу года.
В октябре производитель показал публике автофокусные полнокадровые объективы с тем же креплением и фиксированными фокусными дистанциями. Было объявление о работе над новой работой, выход которой запланирован на весну. В числе новинок не появится светосильных объективов с фиксированным расстоянием. Не исключается, что среди них будут высококачественные телеобъективы, схожие с теми, которые Tamron изготовляет для «зеркалок».
Ранее сообщалось, что Sony Pictures приобрела права на снятый в РФ фильм ужасов «Тварь». В дальнейшем фирма собирается адаптировать ленту для рынка иных стран.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 05:02