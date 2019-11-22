Ксения Собчак и Тина Канделалки прокомментировали первую за 25 лет отмену шоу Victoria’s Secret





Ксения Собчак считает, что шоу Victoria’s Secret морально устарело, ведь новое время требует других правил. Теперь считается неполиткоректным то, что модели выйдут на подиум в одном нижнем белье. Брендом владеет компания L Brands, прежде она согласилась с требованиями движения, ратующего за равные права демонстрации нижнего белья в Victoria’s Secret для трансгендеров.Тина Канделаки думает, что менеджер организации по маркетингу хорошо разбирается в работе, а подобные методы обеспечат бренду ожидаемое внимание со всех сторон и достаточное количество упоминаний, иначе никак не возможно объяснить подобные изменения. Шоу уже стало культовым и одним из самых ярких, а его отмена - большим событием.Также телеведущая добавила, что борьба за права в современном мире ведется довольно странно., - отметила звезда телевидения.Финансовый директор L Brands Стюарт Бургдоерфер прежде назвал шоу Victoria’s Secret одним из самых эффективных методов рекламы, но отметил, что время столь радикальных мер для продвижения продаж уже прошло. В августе открытый трансгендер Валентина Сампайо впервые стала моделью Victoria’s Secret.