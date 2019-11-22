Ксения Собчак и Тина Канделалки прокомментировали первую за 25 лет отмену шоу Victoria’s Secret
Телеведущие Ксения Собчак и Тина Канделаки прокомментировали отмену шоу компании Victoria’s Secret, первую за 25 лет работы организации. Теледивы практически сошлись на мнении, что у руководителей не хватило смелости противостоять малочисленному движению.
Ксения Собчак считает, что шоу Victoria’s Secret морально устарело, ведь новое время требует других правил. Теперь считается неполиткоректным то, что модели выйдут на подиум в одном нижнем белье. Брендом владеет компания L Brands, прежде она согласилась с требованиями движения, ратующего за равные права демонстрации нижнего белья в Victoria’s Secret для трансгендеров.
Тина Канделаки думает, что менеджер организации по маркетингу хорошо разбирается в работе, а подобные методы обеспечат бренду ожидаемое внимание со всех сторон и достаточное количество упоминаний, иначе никак не возможно объяснить подобные изменения. Шоу уже стало культовым и одним из самых ярких, а его отмена - большим событием.
Также телеведущая добавила, что борьба за права в современном мире ведется довольно странно. "Одни получают поддержку за счет ущемления прав других, ведь выходит, что стыдно быть красивой и худой, так как это ущемляет права тех, кто ест углеводы и пишет в Instagram гневные посты. Бренд Victoria’s Secret попросту запутался в своих компромисах", - отметила звезда телевидения.
Финансовый директор L Brands Стюарт Бургдоерфер прежде назвал шоу Victoria’s Secret одним из самых эффективных методов рекламы, но отметил, что время столь радикальных мер для продвижения продаж уже прошло. В августе открытый трансгендер Валентина Сампайо впервые стала моделью Victoria’s Secret.
Ксения Собчак считает, что шоу Victoria’s Secret морально устарело, ведь новое время требует других правил. Теперь считается неполиткоректным то, что модели выйдут на подиум в одном нижнем белье. Брендом владеет компания L Brands, прежде она согласилась с требованиями движения, ратующего за равные права демонстрации нижнего белья в Victoria’s Secret для трансгендеров.
Тина Канделаки думает, что менеджер организации по маркетингу хорошо разбирается в работе, а подобные методы обеспечат бренду ожидаемое внимание со всех сторон и достаточное количество упоминаний, иначе никак не возможно объяснить подобные изменения. Шоу уже стало культовым и одним из самых ярких, а его отмена - большим событием.
Также телеведущая добавила, что борьба за права в современном мире ведется довольно странно. "Одни получают поддержку за счет ущемления прав других, ведь выходит, что стыдно быть красивой и худой, так как это ущемляет права тех, кто ест углеводы и пишет в Instagram гневные посты. Бренд Victoria’s Secret попросту запутался в своих компромисах", - отметила звезда телевидения.
Финансовый директор L Brands Стюарт Бургдоерфер прежде назвал шоу Victoria’s Secret одним из самых эффективных методов рекламы, но отметил, что время столь радикальных мер для продвижения продаж уже прошло. В августе открытый трансгендер Валентина Сампайо впервые стала моделью Victoria’s Secret.