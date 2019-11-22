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Петр Чернышев избавился от всех совместных фото с Анастасией Заворотнюк в Instagram

По неизвестной причине фигурист Петр Чернышев избавился от всех совместных фото с Анастасией Заворотнюк, а также удалил все посвященные ей посты в Instagram. Свои действия супруг болеющей актрисы никак не прокомментировал.
Петр Чернышев избавился от всех совместных фото с Анастасией Заворотнюк в Instagram

Недавно в Сети появились слухи о смерти Анастасии Заворотнюк, которые семья актрисы сразу опровергла. Однако поклонники заметили, что со страницы в Instagram Павла Чернышева исчезли все совместные снимки с супругой. Фигурист удалил все публикации и никак не прокомментировал свои действия. На данный момент Заворотнюк находится в реабилитационном центре в Подмосковье, о чем сообщают СМИ.

На официальной странице Анастасии Заворотнюк поклонники массово публикуют слова поддержки.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:15

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