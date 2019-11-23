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Стало известно, какие вопросы нужно задавать перед заливкой нового моторного масла

Эксперты рассказали о том, как правильно себя вести перед заливкой нового моторного масла в автомобиль. Специалисты напомнили водителям, какие вопросы нужно задавать себе и механику в подобной ситуации, чтобы продлить долголетие двигателя.
Стало известно, какие вопросы нужно задавать перед заливкой нового моторного масла

Первый из них – пришло ли время для смены моторного масла. Принято считать, что его смену нужно проводить после пробега 15 тысяч км у авто с обычной силовой установкой, и после 10 тысяч км в случае моторов с турбонаддувом. При этом важно понимать, что эти показатели применяются к новым машинам, эксплуатирующийся в нормальных условиях. Если авто имеет существенный пробег, а также часто сталкивается с перепадами температуры, проводить замену стоит в два раза чаще.

Следующий важный вопрос перед заливкой нового масла – какой вариант выбрать. Если водитель готовит автомобиль к зиме, то нужно выбирать те жидкости, которые имеют возле название букву W – Winter. Цифра рядом с ней означает минимальную температуру для корректной работы двигателя с таким маслом. Также эксперты советуют не забывать про его виды: синтетическое, полусинтетическое и минеральное. Первое считается самым качественным.

И последний вопрос перед заливкой масла – необходима ли смена масляного фильтра. В большинстве случаев такая необходимость действительно имеется, и на этом эксперты не советуют экономить, так как его загрязнение приведет к нарушениям в работе двигателя.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 04:01

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