Стало известно, какие вопросы нужно задавать перед заливкой нового моторного масла





Первый из них – пришло ли время для смены моторного масла. Принято считать, что его смену нужно проводить после пробега 15 тысяч км у авто с обычной силовой установкой, и после 10 тысяч км в случае моторов с турбонаддувом. При этом важно понимать, что эти показатели применяются к новым машинам, эксплуатирующийся в нормальных условиях. Если авто имеет существенный пробег, а также часто сталкивается с перепадами температуры, проводить замену стоит в два раза чаще.Следующий важный вопрос перед заливкой нового масла – какой вариант выбрать. Если водитель готовит автомобиль к зиме, то нужно выбирать те жидкости, которые имеют возле название букву W – Winter. Цифра рядом с ней означает минимальную температуру для корректной работы двигателя с таким маслом. Также эксперты советуют не забывать про его виды: синтетическое, полусинтетическое и минеральное. Первое считается самым качественным.И последний вопрос перед заливкой масла – необходима ли смена масляного фильтра. В большинстве случаев такая необходимость действительно имеется, и на этом эксперты не советуют экономить, так как его загрязнение приведет к нарушениям в работе двигателя.