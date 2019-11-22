«Я всегда чувствовала предвзятое отношение»: Звезда «Дома-2» Виктория Боня рассказала о травле

Экс-участница телестройки записала видео, где рассказала, что многим людям не везет еще в школе, ведь они не такие, как все, и выделяются из толпы, а за это их травят. Вся причина в том, что они не хотят быть как вся серая масса.Звезда рассказала, что когда ходила в школу, то одевалась, как и другие, а также училась хорошо, но все равно чувствовала, что к ней относятся предвзято. Виктория Боня отметила, что чаще всего подобным нападкам подвергаются те дети, которые выделяются из толпы. По ее словам, смеются только над теми, кто не уверен в себе, а если проявить свою индивидуальность, то можно оказаться в разы лучше, чем другие. Телеведущая сказала, что нужно не бояться проявлять себя и быть непохожим на других.Викторию Боню поддержали и ее подписчики, отметив, что она права.