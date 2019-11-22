Россия увеличила импорт пальмового масла на 5,3%





В сентябре Россия закупила 87,8 тысячи тонн пальмового масла, что превышает показатель предыдущего периода на 31,2%. При этом стоит отметить, что по сравнению с августом текущего года размер этой группы товаров снизился на 30,7%. Всего за первые 3 квартала 2019 года показатель вырос на 5,3% в годовом исчислении по сравнению с предыдущим периодом.Также Росстат рассказал о том, какие другие масла импортирует Россия. За 9 месяцев 2019 года в страну было ввезено 65,3 тысячи тонн масла бабассу, пальмоядрового масла и их фракций. В годовом выражении рост составил 26,2%. Подсолнечное, сафлоровое, хлопковое масла, а также их фракций, за 3 квартала 2019-го показали падение в 9 раз – до 2,2 тысячи тонн. В сентябре Россия закупила лишь 0,05 тысячи тонн этой продукции, что в 29 раз меньше, чем в предыдущем периоде.Напомним, рост импорта пальмового масла в Россию продолжается уже не первый год. В 2018-м увеличение закупок данного товара составило 18,9%, тогда за 12 месяцев было приобретено 1,06 млн тонн. Главными поставщиками в таких сделках выступает Малайзия и Индонезия. Многие эксперты называют данную ситуацию крайне опасной и тревожной.