Ученые выяснили, что храп может привести к слабоумию у партнера





В связи с наличием у одного и партнеров храпа, второй может страдать от нарушения режима сна, увеличенного риска депрессии и тревоги, а также возникновения ожирения. Также повышается вероятность возникновения слабоумия, а люди, страдающие от храпящих лиц, чаще показывают более низкий уровень производительности. В случае, если дома имеется негативная атмосфера, например, частые ссоры, у партнеров могут наблюдаться воспалительные процессы и ослабление иммунной системы.Из-за храпа повышается вероятность повреждения слуха у партнеров, риск развития гипертонии, болезней сердца и почек. Вибрации, возникающие во время храпа, могут снижать возможность дыхательных путей оставаться открытыми, что усиливает симптомы.