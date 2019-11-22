Наталья Подольская вспомнила, как впервые попробовала алкоголь в подростковые годы





Наталья Подольская призналась, что впервые попробовала крепкие напитки в 15 лет вместе, когда находилась с подругами в подъезде. Это произошло перед школьной дискотекой в компании подростков немного старше нее. Певица вспомнила, что попробовала водку, и это показалось ей ужасным, а сейчас ей стыдно об этом вспоминать. Ее мать отреагировала на выходку дочери недобрым взглядом, от которого ей сразу захотелось “сгинуть с этого света”. Подольская запомнила этот случай на всю жизнь, а также посоветовала фанатам следить, чтобы алкоголь не завладел всей жизнью.Наталья Подольская напомнила, что сейчас алкоголизм лечат, как и наркотическую и другие зависимости.