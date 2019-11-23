Беспроводные наушники Microsoft Surface Earbuds выйдут лишь в 2020 году





О переносе выхода беспроводных наушников Surface Earbuds сообщил официальный представитель Microsoft. По его словам, разработка продуктов такого уровня является сложным процессом, из-за этого иногда плановые показатели достигнуть не удается. Именно поэтому уже после презентации новинки 1 октября компания начала понимать, что не успеет выпустить ее до конца 2019 года, как было заявлено ранее. Теперь же такое решение было принято окончательно и выход наметили на весну 2020 года.За это время специалисты Microsoft исправят имеющиеся у беспроводных наушников проблемы, поэтому к моменту старта продаж Surface Earbuds будут иметь меньше недостатков. Точная дата будет оглашена уже в 2020 году.Напомним, информации относительно Surface Earbuds немного, однако некоторые подробности известны. Беспроводные наушники будут иметь форму вкладышей с сенсорными панелями на внешней стороне. Их можно будет использовать не только для навигации, но и для управления слайдами в PowerPoint. Производитель обещает до 8 часов работы при полной зарядке, а с футляром этот показатель должен увеличиваться до целых суток. Приблизительная цена модели – 250 долларов.