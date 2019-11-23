На ТНТ стартует показ мультсериала о героях “Интернов”





Популярный сериал “Интерны” был завершен в 2016 году, а финальный сезон принес создателям премию ТЭФИ. После трех лет отсутствия проект возвращается на телевидение в виде мультсериала “Мультерны”. Продюсер Вячеслав Дусмухаметов отметил, что это решение поможет продлить жизнь экранным героям полюбившегося публике ситкома, а также откроет возможность посмотреть на знакомых персонажей с другой стороны. Анимация дает создателям возможность преодолеть законы физики и показать наиболее оригинальные сюжеты.Каждая серия мультфильма уже показана по телевидению в виде сериала, однако в “Мультернах” будет совершенно другая подача и новые шутки, пообещал один из продюсеров Константин Собиров. Не исключено, что в будущем на ТНТ планируется запуск других юмористических мультфильмов.