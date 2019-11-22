Покупка квартиры и рождение дочери: Саша Артёмова и Женя Кузин отмечают два года в браке





Отношения между совсем юной скрипачкой Сашей и любимцем телезрителей Женей начался в 2015 году. Как развивалась их любовь, можно было наблюдать по телевизору на протяжении целого года. В ноябре 2017 года ребята поженились. Свой праздник пара отметила на берегу Волги со своими близкими, а также друзьями.Женя Кузин поблагодарил свою любимую жену за дочь, а также за то, что Саша Артемова показала ему, что такое настоящая любовь. В прошлом году пара приобрела в столице себе квартиру. Купили они ее в ипотеку и были расстроены тем, что внутри еще необходимо было сделать ремонт. Уже через год в своем новом жилье они все обустроили.В июле этого года Саша и Женя признались, что их малыш спас их от развода, а уже в сентябре они держали на руках свою новорожденную дочь. На данный момент имя, а также как выглядит малышка, остается тайной.