Медики рассказали о шансах развития рака после компьютерной томографии
Тайваньские медики провели исследование и установили, что после компьютерной томографии (КТ) у человека может увеличиваться шансы развития разных болезней. Специалистам удалось найти связь между этой процедурой и появлением рака.
Для этого ученые изучили истории болезней 55 тысяч человек, у которых была обнаружена онкология после прохождения ими обследования с помощью КТ. Оказалось, что компьютерная томография действительно может повышать шансы развития разных форм рака. В исследовании приняли участие больные с злокачественными опухолями таких видов: онкология щитовидной железы, ниходжкинская лимфома и лейкоз.
Более точная проверка полученных данных показала, что у людей старше 36 лет после компьютерной томографии шансы развития рака увеличиваются в 3 раза. Именно поэтому медики посоветовали пациентам не делать КТ без жесткой необходимости и консультироваться сразу с несколькими врачами перед этой процедурой. Также специалисты отметили, что их выборка онкологических заболеваний является неполной, поэтому компьютерная томография может провоцировать развитие и других видов опухолей в разных органах и частях тела, сообщает «Слово и Дело».
Для этого ученые изучили истории болезней 55 тысяч человек, у которых была обнаружена онкология после прохождения ими обследования с помощью КТ. Оказалось, что компьютерная томография действительно может повышать шансы развития разных форм рака. В исследовании приняли участие больные с злокачественными опухолями таких видов: онкология щитовидной железы, ниходжкинская лимфома и лейкоз.
Более точная проверка полученных данных показала, что у людей старше 36 лет после компьютерной томографии шансы развития рака увеличиваются в 3 раза. Именно поэтому медики посоветовали пациентам не делать КТ без жесткой необходимости и консультироваться сразу с несколькими врачами перед этой процедурой. Также специалисты отметили, что их выборка онкологических заболеваний является неполной, поэтому компьютерная томография может провоцировать развитие и других видов опухолей в разных органах и частях тела, сообщает «Слово и Дело».
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:49