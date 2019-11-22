Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова рассказали о своей борьбе с раком
Музыкант Виктор Рыбин и его супруга Наталья Сенчукова призвали фанатов беречь свое здоровье. Артисты рассказали о своей борьбе с раком в эфире программы “Судьба человека”.
Оказалось, что Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова узнали о своем диагнозе в один день. Врач певицы позвал их на проверку к онкологу во время празднования дня рождения ее мужа. При этом симптомы у артистов были разные, но в итоге им провели несколько операций и направили на лучевую терапию. Сенчукова призналась, что четыре года подряд до посещения врача у нее были проблемы со здоровьем, но ее не направляли на гистологию.
Сейчас музыканты не могут находиться на солнце долгое время. По словам певца, важно не запустить болезнь и вовремя обратиться за медицинской помощью. Артисты снова проходят лечение в целях профилактики, о чем передает Teleprogramma.
Оказалось, что Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова узнали о своем диагнозе в один день. Врач певицы позвал их на проверку к онкологу во время празднования дня рождения ее мужа. При этом симптомы у артистов были разные, но в итоге им провели несколько операций и направили на лучевую терапию. Сенчукова призналась, что четыре года подряд до посещения врача у нее были проблемы со здоровьем, но ее не направляли на гистологию.
Сейчас музыканты не могут находиться на солнце долгое время. По словам певца, важно не запустить болезнь и вовремя обратиться за медицинской помощью. Артисты снова проходят лечение в целях профилактики, о чем передает Teleprogramma.