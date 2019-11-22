Ростех представит новый электромотоцикл «Калашников» в рамках «ПроеКТОрии»
Компания Ростех рассказала о своих планах на грядущий форум «ПроеКТОриЯ». В его рамках государственная корпорация собирается представить новый электромотоцикл «Калашников», который еще никогда не показывали публике.
Форум «ПроеКТОриЯ» пройдет 23-26 ноября в Ярославле. Его главными гостями станут школьники из разных регионов страны, они получат возможность погрузиться в процесс решения реальных промышленных задач, существующих в работе специалистов в сфере электротранспорта, энергетики, медицины и даже военно-промышленного комплекса. Организаторы также покажут юным россиянам результаты работы разных государственных компаний, входящих в Ростех.
Одним из стендов станет электромотоцикл «Калашников». Его впервые покажут публике в рамках форума «ПроеКТОриЯ». Новинка похвастается запасом хода на полном заряде до 100 км, а также максимальной мощностью двигателя в 50 КВт, что эквивалентно 68 лошадиным силам. Скорость движения будет ограничена на отметке в 100 км/ч. Разработка предназначена для езды в городе и получит название Cafe Racer. Когда стоит ожидать данную новинку в продаже – неизвестно.
Напомним, «ПроеКТОриЯ» проходит с 2013 года. Наиболее активные школьники имеют возможность получить сертификат на обучение в самых престижных технических вузах России, в частотности, московских, питерских и ижевских.
Форум «ПроеКТОриЯ» пройдет 23-26 ноября в Ярославле. Его главными гостями станут школьники из разных регионов страны, они получат возможность погрузиться в процесс решения реальных промышленных задач, существующих в работе специалистов в сфере электротранспорта, энергетики, медицины и даже военно-промышленного комплекса. Организаторы также покажут юным россиянам результаты работы разных государственных компаний, входящих в Ростех.
Одним из стендов станет электромотоцикл «Калашников». Его впервые покажут публике в рамках форума «ПроеКТОриЯ». Новинка похвастается запасом хода на полном заряде до 100 км, а также максимальной мощностью двигателя в 50 КВт, что эквивалентно 68 лошадиным силам. Скорость движения будет ограничена на отметке в 100 км/ч. Разработка предназначена для езды в городе и получит название Cafe Racer. Когда стоит ожидать данную новинку в продаже – неизвестно.
Напомним, «ПроеКТОриЯ» проходит с 2013 года. Наиболее активные школьники имеют возможность получить сертификат на обучение в самых престижных технических вузах России, в частотности, московских, питерских и ижевских.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:29