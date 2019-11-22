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Елена Малышева перечислила симптомы, указывающие на развитие злокачественной опухоли в мозге

Телеведущая Елена Малышева перечислила симптомы, указывающие на возможное возникновение злокачественной опухоли в головном мозге. Выявление разных видов рака на начальных стадиях стало главной темой нового выпуска программы “Жить здорово”.
Елена Малышева перечислила симптомы, указывающие на развитие злокачественной опухоли в мозге

Зрительница из зала призналась, что особенно сильно боится возникновения рака головного мозга. Малышева подтвердила, что россияне все чаще страдают от глиобластомы. Медики до сих пор не разработали профилактические меры против данного вида онкологии, однако есть признаки, способные указать на ее развитие. Например, у больного могут быть заметны визуальные изменения в области носогубных складок или поменяться речь. В таком случае нужно записаться на прием к специалисту.

Врач Андрей Пылев уточнил, что пациенты, страдающие от глиобластомы, могут иметь головную боль и головокружение. Также проявляются нарушения глотания и изменение походки.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:09

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